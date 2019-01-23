بالفيديو.. عرض أول هاتف مرن قابل للطي المزدوج

متابعات - خالد الشرقاوي
عرض الرئيس والشريك المؤسس لشركة "شاومي"، لين بن، أول هاتف ذكي مرن، من خلال مقطع فيديو نشر على موقع "تويتر".
ويظهر في الفيديو كيفية استخدام الهاتف في وضعية الشاشة الكاملة، ثم استخدامه بعد طيه.
ووفقا لرئيس الشركة، فإن هذا الهاتف الذكي سيكون أول جهاز محمول مع تقنية الطي المزدوج من الجهتين.
واستطاعت شركة شاومي إنشاء شاشة وهيكل مرن، ويجمع الجهاز في وظائفه بين الكمبيوتر اللوحي والهاتف المحمول.
ولا يوجد حتى الآن اسم للهاتف الذكي، ومن بين الخيارات الممكنة "Xiaomi Dual Flex " و"Xiaomi MIX Flex ".
Excited to share this video of a special Xiaomi smartphone from our President and Co-founder Bin Lin. It is the world’s first ever double folding phone — that’s pretty cool, isn’t it? #xiaomi #foldingphone #technology pic.twitter.com/iBj0n3vIbW— Wang Xiang (@XiangW_) 23 يناير 2019
عشاء06:57 م
فجر
05:30
شروق
06:57
ظهر
12:12
عصر
15:06
مغرب
17:27
عشاء
18:57