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بالفيديو.. عرض أول هاتف مرن قابل للطي المزدوج

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هاتف مرن قابل للطي
هاتف مرن قابل للطي

متابعات - خالد الشرقاوي

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شاومي

أول هاتف مرن

عرض الرئيس والشريك المؤسس لشركة "شاومي"، لين بن، أول هاتف ذكي مرن، من خلال مقطع فيديو نشر على موقع "تويتر".

ويظهر في الفيديو كيفية استخدام الهاتف في وضعية الشاشة الكاملة، ثم استخدامه بعد طيه.

ووفقا لرئيس الشركة، فإن هذا الهاتف الذكي سيكون أول جهاز محمول مع تقنية الطي المزدوج من الجهتين.

واستطاعت شركة شاومي إنشاء شاشة وهيكل مرن، ويجمع الجهاز في وظائفه بين الكمبيوتر اللوحي والهاتف المحمول.

ولا يوجد حتى الآن اسم للهاتف الذكي، ومن بين الخيارات الممكنة "Xiaomi Dual Flex " و"Xiaomi MIX Flex ".


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