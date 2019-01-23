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النيابة تقرر حبس 31 من أهالي نزلة السمان

قضايا وحوادث

الأمن في نزلة السمان
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حبس

تجمهر

نزلة السمان

قررت نيابة الهرم حبس 31 فردًا  من أهالي نزلة السمان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه لهم عدة تهم من بينها مقاومة السلطات، بناء بدون ترخيص، التجمهر بدون تصريح، كما طالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة .

وواجهت النيابة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وأنكروها جميعا، وأكدوا أنهم كانوا يمروا بالقرب من مكان إزالة العقارات والمحالات الكائنة بالمنطقة، لم يقوموا بأي تظاهر.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تمكنت من القبض على 31 فرد من أصحاب البازارات وعدد من المواطنين، بعد قيامهم باعتراض تنفيذ أحكام الإزالة الصادرة لعدد من المحلات والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة.

وجاء ذلك خلال قيام عدد من أهالي منطقة نزلة السمان بحي الهرم في محافظة الجيزة، بالتجمهر والوقوف في وجهة القوات الأمنية والمسؤلين ومنعهم من تنفيذ أعمالهم ، كما أنهم ظلوا يهتفون “سلمية.. سلمية” و”مش هنسيبها” لمنع تنفيذ قرارات الإزالة، لذلك قامت أجهزة الأمن ب باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاقها لتفريق المتظاهرين ، كما تم ضبط عدد منهم.


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