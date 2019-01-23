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تطبيق جديد على الهواتف لملاحقة المديونين

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تطبيق جديد

قامت السلطات الصينية بتطوير تطبيق يحدد الأشخاص المديونين ويساعد بالتعرف عليهم.

وطور التطبيق الجديد مسؤولون في مقاطعة خبي الصينية، ويقوم بإعلام الناس حول إذا كان بالقرب منك يوجد شخص مديون.

فبحسب صحيفة "The Daily Mail " يعمل التطبيق عن طريق إخطار مستخدمه بوميض خاص إذا كان على مسافة 500 متر تقريبا من شخص مديون.

التطبيق الجديد حمل اسم "خريطة المديونين المتهربين"، ويمكن تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "WeChat " الأكثر شهرة في الصين.

ويهدف التطبيق إلى توجيه المواطنين لمراقبة حركة الأشخاص المديونين، بحسب الصحيفة.

وسيبدأ تطبيق النظام الجديد، في عام 2020، ومن شأنه أن يحكم على الأشخاص بناء على جدارتهم بالثقة وسلوكياتهم في المواصلات العامة.


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