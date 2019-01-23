مُقترح بفرض رسوم على المصريين في الخارج

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الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

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على عبدالعال

مقترح

المصريين في الخارج

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن زيارته للكويت جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق على الغانم، في إطار العلاقات الأخوية والتعاون الوطيد بين برلمانى البلدين، مشيرا إلى أنه التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونقل له تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجدد الدعوة له لزيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة، وتوجيه كلمة إلى الشعب المصرى من داخل قاعة البرلمان، مبينا أن أمير الكويت أكد له أنه سيقوم بزيارة مصر قريبا، وعلى دعم الكويت ومساندتها مصر في كل ما تحتاجه لتعزيز أمنها واستقرارها.

وأضاف عبدالعال، في مؤتمر صحفى مع ممثلي الصحف الكويتية على هامش زيارته الرسمية لدولة الكويت، أنه ما لمسه خلال لقاءاته مع كل من أمير الكويت، وولى العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، من حب جارف إلى مصر، يعكس واقعيا حجم العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى، خاصة في ظل تناغم الرؤى بينهما تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يتعلق بموضوع الجثامين في السعودية والكويت، قال «عبد العال»: «من المعروف أن إكرام الميت دفنه، ولكن نحن عاداتنا تجعلنا ندفن في الموطن الأصلي وهى عقبة تواجهنا بسبب العادات والتقاليد». واقترح عبدالعال أن يتم علاج تلك الإشكالية من خلال قيام أي مصرى بالخارج بدفع رسوم طابع في صندوق باسم المصريين بالخارج، مشددا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين لأنها ميزانية مرهقة ولكن في القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية.

وحول الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الأربع الماضية، أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الوجيزة الماضية في تحقيق نجاحات مدوية، سواء على المستوى الاقتصادى أو المستوى الأمنى، والذى يعد أساسا للنجاحات الاقتصادية، لافتا إلى أنه أصبح لدينا خريطة استثمارية ووجود بنية تحتية ولدينا فائض في الكهرباء ممكن أن نصدره، كما توجد لدينا شبكة طرق وأنفاق على أعلى مستوى.


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