» أوبر: وفرنا 200 ألف فرصة عمل في مصر

23 يناير 2019 - 05:51 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، خلال حضوره فعاليات منتدى دافوس الاقتصادى العالمي، مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، أن الشركة يعمل من خلالها فى مصر نحو 200 ألف شخص، وهو ما يعنى أن الشركة وفرت العديد من فرص العمل، وأسهمت فى تخفيض نسب البطالة، فضلاً عن توفير خدمات نقل ميسرة وجيدة ومتاحة للجميع.

وأضاف أن «شركة أوبر لا تنظر لمصر كسوق لخدماتها فقط، وإنما كمركز إقليمي لخدمات الشركة فى الشرق الأوسط، ومن ثم فقد قامت الشركة باستثمار 100 مليون دولار فى إنشاء مراكز تفوق وخدمة عملاء تخدم أفريقيا والشرق الأوسط ويعمل بها نحو 500 شاب مصري».

وأشار رئيس أوبر إلى قيام الشركة بإطلاق خدمة أتوبيس أوبر «Uber bus » في القاهرة مؤخراً، كفكرة مبتكرة وجديدة، مع وجود خطط لتوسيع الخدمة الى باقى المدن الكبرى.

من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالخدمة التى تقدمها شركة أوبر، لاسيما أن الشركة تقدم خدماتها فى القاهرة المزدحمة ومع ذلك أثبتت كفاءة وفاعلية خلال فترة قصيرة.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولى قيام شركة أوبر بتوفير خطوط أتوبيس أوبر لنقل الركاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سوف يفتح للشركة مجالاً جيداً لتوسيع خدماتها ويسهم فى تسهيل انتقال الموظفين إلى مقار عملهم.

واختتم رئيس أوبر اللقاء بالتأكيد على أن الشركة سوف تتوسع فى خدماتها فى مصر، مشيداً بالمهارات المتميزة لدى الشباب المصري الذين يعملون فى مراكز الشركة.