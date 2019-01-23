  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:44 م
بحث متقدم
تميم بن حمد

ضغوط سعودية جديدة على قطر

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

مُقترح بفرض رسوم على المصريين في الخارج

محمد شاكر

«الكهرباء»: تأجيل إلغاء الدعم إلى 2022

عواصف ترابية

الأرصاد: عواصف ترابية واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

الدكتور عبدالهادي القصبي

البرلمان يبدأ التحرك الفعلي لضبط الأسعار

أسامة فيصل،

السودان يكشف حقيقة الخلاف مع مصر بـ«قمة بيروت»

اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات

تبادل الأزواج.. «اللى اختشوا ماتوا»

الدواجن

الحكومة: «حظر تداول الدواجن» في موعده ولا تأجيل

مطار تل أبيب

مخاوف إسرائيلية من قصف مطار تل أبيب

الطيب

«الطيب» يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

أوبر: وفرنا 200 ألف فرصة عمل في مصر

آخر الأخبار

شركة أوبر
شركة أوبر

وكالات

أخبار متعلقة
#

الخال حاول بيع أبناء شقيقته لتاجر أعضاء: ولاد حرام واحنا عايزين فلوس

#

"موسى": هذا الأمر أخطر تحدي يواجه مستقبل مصر

#

السعيد: الدولة تحتاج لتوفير 900 ألف فرصة عمل للقضاء على البطالة

#

استشاري زراعي يفجر مفاجأة مدوية عن البطاطس

أوبر،

مصطفى مدبولى

فرص عمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، خلال حضوره فعاليات منتدى دافوس الاقتصادى العالمي، مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، أن الشركة يعمل من خلالها فى مصر نحو 200 ألف شخص، وهو ما يعنى أن الشركة وفرت العديد من فرص العمل، وأسهمت فى تخفيض نسب البطالة، فضلاً عن توفير خدمات نقل ميسرة وجيدة ومتاحة للجميع.

وأضاف أن «شركة أوبر لا تنظر لمصر كسوق لخدماتها فقط، وإنما كمركز إقليمي لخدمات الشركة فى الشرق الأوسط، ومن ثم فقد قامت الشركة باستثمار 100 مليون دولار فى إنشاء مراكز تفوق وخدمة عملاء تخدم أفريقيا والشرق الأوسط ويعمل بها نحو 500 شاب مصري».

وأشار رئيس أوبر إلى قيام الشركة بإطلاق خدمة أتوبيس أوبر «Uber bus » في القاهرة مؤخراً، كفكرة مبتكرة وجديدة، مع وجود خطط لتوسيع الخدمة الى باقى المدن الكبرى.

من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالخدمة التى تقدمها شركة أوبر، لاسيما أن الشركة تقدم خدماتها فى القاهرة المزدحمة ومع ذلك أثبتت كفاءة وفاعلية خلال فترة قصيرة.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولى قيام شركة أوبر بتوفير خطوط أتوبيس أوبر لنقل الركاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سوف يفتح للشركة مجالاً جيداً لتوسيع خدماتها ويسهم فى تسهيل انتقال الموظفين إلى مقار عملهم.

واختتم رئيس أوبر اللقاء بالتأكيد على أن الشركة سوف تتوسع فى خدماتها فى مصر، مشيداً بالمهارات المتميزة لدى الشباب المصري الذين يعملون فى مراكز الشركة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تراجع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا
» النيابة تقرر حبس 31 من أهالي نزلة السمان
» قناة السويس تسجل رقماً قياسياً جديداً
» أوبر: وفرنا 200 ألف فرصة عمل في مصر
» حبس المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة "فاطمة"
» «الطيب» يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب
» تأجيل محاكمة المتهمين بحادث الواحات البحرية
» أمير قطر لـ"البشير": ندعم وحدة واستقرار السودان
» تأجيل محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية
» انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشيو
» طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف فوق قطاع غزة

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي