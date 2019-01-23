الأرصاد: عواصف ترابية واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري حتى القاهرة، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على أقصى غرب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط، ما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2.5 متر و3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر ومترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

الإسكندرية 09 19

مطروح 08 19

السلوم 09 18

سيوة 06 19

بورسعيد 11 20

دمياط 11 20

الزقازيق 09 20

الاسماعيلية 08 22

السويس 10 22

العريش 05 24

رفح 05 24

رأس سدر 11 24

نخل 02 23

نويبع 17 24

طابا 14 22

كاترين 03 20

الطور 13 24

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 12 26

مرسى علم 14 25

الفيوم 10 22

بنى سويف 10 22

المنيا 07 22

أسيوط 07 23

سوهاج 07 24

قنا 08 26

الأقصر 08 27

أسوان 09 28

أبوسمبل 10 30

الوادى الجديد 04 26

شلاتين 15 25

حلايب 17 23 ?


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