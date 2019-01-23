  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:44 م
بحث متقدم
تميم بن حمد

ضغوط سعودية جديدة على قطر

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

مُقترح بفرض رسوم على المصريين في الخارج

محمد شاكر

«الكهرباء»: تأجيل إلغاء الدعم إلى 2022

عواصف ترابية

الأرصاد: عواصف ترابية واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

الدكتور عبدالهادي القصبي

البرلمان يبدأ التحرك الفعلي لضبط الأسعار

أسامة فيصل،

السودان يكشف حقيقة الخلاف مع مصر بـ«قمة بيروت»

اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات

تبادل الأزواج.. «اللى اختشوا ماتوا»

الدواجن

الحكومة: «حظر تداول الدواجن» في موعده ولا تأجيل

مطار تل أبيب

مخاوف إسرائيلية من قصف مطار تل أبيب

الطيب

«الطيب» يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

خبير يوضح الحقيقة

مخاوف إسرائيلية من قصف مطار تل أبيب

عرب وعالم

مطار تل أبيب
مطار تل أبيب

وكالات

أخبار متعلقة
#

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع «الساورة»

#

قرار تاريخي.. الإسرائيليون ممنوعون من دخول ماليزيا

#

لهذا السبب.. وزير الطاقة الإسرائيلي في مصر

#

برلمانيون عراقيون يتبرأون من مزاعم زيارتهم لإسرائيل

إسرائيل

سوريا

الجعفري

سادت مخاوف وسط القيادة الإسرائيلية بعد تهديد بشار الجعفري، مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بضرب مطار تل أبيب كرد على استهداف الأخيرة لمطار دمشق الدولي، في حال لم يستجب مجلس الأمن الدولي للهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وكانت القوات الجوية الإسرائيلية قد قصفت في ليلة 21 يناير الجاري أهدافا داخل سوريا، ونتيجة للهجوم قتل أربعة جنود سوريين وأصيب ستة آخرون وتم تدمير نظامين للدفاع الجوي.   

بدوره شكك الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، نيكيتا سماغين، في نوايا سوريا مهاجمة مطار تل أبيب.

ووفقا للخبير فإن سوريا لن تحاول إلحاق أضرار جسيمة بمطار تل أبيب، وكذلك القوات الإيرانية المتمركزة في سوريا، لمجرد أنهم لا يدركون كيف يمكن أن ينتهي هذا الأمر.

وقال في مقابلة مع صحيفة "ايزفيستيا" الروسية قال "أعتقد أن بيان مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري لا ينبغي أخذه على محمل الجد. من غير المرجح أن تقوم سوريا بضرب المطار، وحتى لو قررت ذلك، فسيكون قصفا رمزيا. وسيبدو كإطلاق صاروخ باتجاه المطار، ولكن ستقوم إسرائيل بإسقاطه بنجاح".

وأضاف المحلل، أن "إسرائيل تمارس أساليب الردع التقليدية. تل أبيب تشير بوضوح إلى "الخطوط الحمراء" وتحاول تقديم رد غير متكافئ رداً على انتهاكها".  

وبحسب المحلل، سوريا لم تعد دولة ذات سيادة بالمعنى الكامل للكلمة، بسبب الحرب الدائرة هناك والتي كادت أن تجزأ البلاد إلى دويلات، ونتيجة لذلك، بدأت قوى مختلفة، بما في ذلك إسرائيل، في مهاجمتها دون عقاب.

وقال الخبير: "تحاول سوريا استعادة السيادة ولكنها فشلت في ذلك حتى الآن. ومع ذلك، فهي تحاول إيجاد طريقة فعالة للرد على الضربات، ولكن كما هو معروف في العلاقات الدولية، يجب الرد على العدوان بطريقة لن تصعد الوضع في المستقبل".

وأضاف سماغين "تحاول روسيا أن تلعب دور الوسيط في سوريا، وقد نجحت في العثور على نقاط اتصال مع جميع اللاعبين الرئيسين"

وبرأيه، الوجود الروسي في سوريا سيكون ضمانا لعدم تفاقم الوضع خاصة بعد تصريحات الممثل السوري الدائم لدى الأمم المتحدة حول ضرب المطار؛ وقال "روسيا، من المرجح أن تكون وسيطا سيساعد بطريقة أو بأخرى على التخفيف من حدة الوضع".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تراجع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا
» النيابة تقرر حبس 31 من أهالي نزلة السمان
» قناة السويس تسجل رقماً قياسياً جديداً
» أوبر: وفرنا 200 ألف فرصة عمل في مصر
» حبس المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة "فاطمة"
» «الطيب» يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب
» تأجيل محاكمة المتهمين بحادث الواحات البحرية
» أمير قطر لـ"البشير": ندعم وحدة واستقرار السودان
» تأجيل محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية
» انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشيو
» طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف فوق قطاع غزة

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي