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«الطيب» يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

«الطيب» يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

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محمد فضل- متابعات

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شيخ الأزهر

أحمد الطيب

معرض الكتاب

تفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعاليات دورته الخمسين أمس الثلاثاء بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وزار "الطيب" أركان الجناح وتعرف على أبرز الإصدارات والأنشطة وورش العمل والفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها، ذلك فيما حرص زوار المعرض على مصافحة فضيلته والتقاء الصور التذكارية معه.

كما تفقد الإمام الأكبر عددا من أجنحة المعرض، من أبرزها جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وجناح دار الإفتاء، وجناح المملكة العربية السعودية.

ويُشارِك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي ــ بجناحٍ خاصٍّ، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، يمتد على مساحة نحو ألف متر، ويشمل عِدّة أركان، مثل: قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن: ركن للأطفال والأنشطة والوِرَش الفنية، ويقع الجناح في قاعة رقم 4 بالمعرض.

ويستهدف الأزهر بمشاركته للعام الثالث على التوالي بجناح في معرض الكتاب؛ التواصل مع جميع فئات المجتمع وتعريفهم بما يقوم به من جهود لإرساء السلام المجتمعي، ونشر صحيح الدين، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، من خلال عشرات الإصدارات والمطبوعات التي تعكس الفكر والمنهج الأزهري المعتدل.


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