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نص حكم الحبس للمتهمين بقضية «بنك الإسكان والتعمير»

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حبس

بنك الاسكان والتعمير

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم محمد احمد بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 125 ألف جنيه  والمتهم عنتر أبو زيد أحمد بالحبس سنة مع الشغل و غرامة 300 ألف جنيه، و المُتهم سمير محمد بالحبس سنة مع الشغل و غرامة 131 ألف جنيه، وفتح الله حمدي بالحبس سنة مع غرامة 122 ألف، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمتهم المصاريف الجنائية، ووقف عقوبتي تنفيذ الحكم بالحبس و الغرامة لكل منهم وإثبات ترك الدعوى المدنية المقامة قبلهم و ألزمت المدعي بالحق المدني مصروفاتهم،  وبراءة محمد سعيد لما أسند إليه، وقضت المحكمة باعتبار الحكم الصادر الغيابي بجلسة 21 مايو 2016 مازال قائمًا بحق المتهمين عادل علي حسن وإسلام سعيد محمد حسن وذلك لاتهامهم بتسهيل بقروض بنك "الإسكان والتعمير" فرع روكسى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين أيمن عبداللطيف سلامة، وسامح أبوكنة.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 858 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة عن تسهيل المتهمين "ن. ح. ف." موظف ببنك الإسكان والتعمير، و"م. م. ح"، و"أ. ص. ع" بشركة التعمير للترويج المالى ببنك الإسكان والتعمير، الحصول على قروض لمتهمين عددهم 36 متهمًا، وذلك بتزوير مستندات تفيد بأن المتهمين موظفون فى شركات مصر للطيران وبدر الدين للبترول مقابل الحصول على 40% من قيمة القرض.

وسهل المتهم الأول الاستيلاء على أموال البنك بمبلغ وقدره 6 ملايين و830 ألفا للمتهمين، بأن وافق على قبول المستندات المقدمة، للحصول على هذه القروض مع علمه بتزويرها.

وارتكب المتهم الثانى تزوير المحررات الرسمية التى تفيد بمفردات المرتب والشهادات وإقرارات الخصم المنسوبة لشركة نصر للبترول والقابضة لمصر الطيران، بينما المتهم الثالث اشترك مع المتهم الثانى فى التزوير فى المحررات الرسمية، ومحررات إحدى الشركات المساهمة.

ودلت تحريات مقدم تامر المنياوى عضو هيئة الرقابة الإدارية على صحة ما ورد إليه من أن المتهمين الثلاثة سهلوا لـ36 متهمًا الاستيلاء على أموال البنك بموجب مستندات مزورة


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