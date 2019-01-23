السودان يكشف حقيقة الخلاف مع مصر بـ«قمة بيروت»

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كشفت وزارة الخارجية السودانية، حقيقة وجود خلافات مع مصر حول فقرات البيان الختامي للقمة، وأكد وزير الدولة في الخارجية السودانية، أسامة فيصل، أن وفد السودان أبدى ملاحظات على مسودة إعلان بيروت التي هي مسئولية لجنة الصياغة ولا علاقة لجمهورية مصر البتة بالموضوع.

وشدد وزير الدولة في الخارجية السودانية، في سياق رده على هذه المزاعم، على أن علاقة السودان مع جمهورية مصر في أفضل حالاتها.

وحذفت القمة العربية الاقتصادية في بيروت، الأحد، من بيانها الختامي "فقرة كاملة"، رغم اعتراض السودان على "جملة واحدة" فقط عن المياه، ضمن بند خاص بالاستثمار في القطاع الزراعي السوداني.

وبعد صدور "إعلان بيروت" قال بكري حسن صالح، رئيس وفد السودان، النائب الأول للرئيس السوداني، إن لديه ملاحظة على جملة تمت إضافتها إلى فقرة تقدمت بها الخرطوم حول دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في الأمن الغذائي العربي، وفقًا للأناضول.

وأضاف أنه تمت مراجعة الفقرة، ضمن مسودة البيان، أمس السبت، مع وزارة الخارجية اللبنانية، ووافقنا عليها، ثم فوجئنا بإضافة جملة جديدة، وهي: "مع التأكيد على الالتزامات القانونية الدولية لجمهورية السودان، بما في ذلك في مجال المياه".

وبحسب مصادر لم تسمها صحيفة السوداني، فإن الجملة محل الخلاف تعني أن السودان غير ملتزم بالمواثيق الدولية خاصة المتعلقة بالمياه. ووفقًا للمصادر، فإن الوفد الحكومي طلب منذ الجلسة الأولى للقمة من الأمانة العامة حذفها وتم الاتفاق على ذلك.


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