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طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف فوق قطاع غزة

عرب وعالم

طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة
طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة

وكالات- الدويني فولي

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فلسطين

غزة

طائرات

الاحتلال

استشهاد

حلقت طائرات دون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى، منذ قليل، بشكل مكثف فى مناطق متفرقة من أجواء قطاع غزة، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.

وشن الاحتلال الإسرائيلى سلسلة غارات، استمرت منذ الثلاثاء، وحتى فجر الأربعاء، أسفرت عن استشهاد أحد عناصر "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، وإصابة 3 فلسطينيين آخرين.

وتسود حالة من الهدوء الحذر على حدود قطاع غزة المحاصر، إذ يخشى الاحتلال من أى تصعيد مفاجئ للمقاومة الفلسطينية على الحدود، بينما تتوعد الأخيرة بالرد على أي عدوان إسرائيلي.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى منذ 30 مارس الماضى، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 235 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 23 ألف آخرين.

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