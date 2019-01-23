حقيقة صور الأستاذ الجامعي الذي حمل "رضيع" طالبته

23 يناير 2019 - 02:46 م

نشر الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والإستراتيجية، منذ قليل صور عبر حسابه الشخصي بـ"فيس بوك"، لأستاذ جامعي يدعى حسن شمص، وهو يهدهد طفلا رضيعا أتت به أمه الطالبة في الجامعة إلى المحاضرة لظروف خاصة بها.

وعلق، "رفعت"، على الصور قائلا: "اللى فى الصورة د./ حسن شمص بيدرس لطلبة ماجستير فى جامعة لبنانية.. اضطرت طالبة تجيب معاها ابنها المحاضرة، ابنها طبعا بدأ يعيط".

وتابع "رفعت": "الدكتور لم ينهرها أو يطردها بحجة أن الطفل بيشوش على الباقين.. بكل بساطة أخده منها وشاله هو وكمل شرح عادي الطفل سكت بل نام على كتفه، تحية من القلب للإنسان الأستاذ الجامعي".

وبالبحث عن الصور وأسم الأستاذ الجامعي، اكتشفنا أن الصور ترجع إلى بدايات شهر مارس من العام الماضي، وتم التقاطها داخل جامعة بيروت بلبنان، خلال إلقاء محاضرة بعنوان القيادة "leadership "، وأن الدكتور حسن شمص، لباني الجنسية، والواقعة صحية لكنها قديمة كما أشرنا.