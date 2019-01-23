  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:26 م
بحث متقدم
صورة الخبر

البنك الدولى "واثق" فى الإجراءات الإصلاحية بمصر

هنيبعل القذافي

محامية نجل القذافي تكشف آخر تطورات الإفراج عنه

الرئيس السيسي

السيسي: هذا القرار أنقذ مصر من الضياع

بشار يلغي تأشيرات مبعوثي الاتحاد الأوربي..لهذا السبب

بشار يلغى تأشيرات مبعوثى الاتحاد الأوروبى.. لهذا السبب

نجل شهيد

نجل شهيد لـ"السيسي": "هاتلي حق بابا من فضلك"

الرئيس السيسي

الرئيس يبكي خلال احتفالية عيد الشرطة

بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

ظهور نادر لزوجة "بن سلمان" فى مناسبة علنية

السعد

أشرف السعد لـ"ابنه": "كنت بأكل من الزبالة"

الشرطة المغربية

الداخلية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

البرادعي

البرادعى: أمامنا طريقان الأول للهاوية والثانى للمستقبل

رويترز:

البنك الدولى "واثق" فى الإجراءات الإصلاحية بمصر

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الرئيس السيسي يلتقي رئيس البنك الآسيوي

#

تقدم "الفراعنة" 6 مراكز فى التصنيف الشهرى لـ "الفيفا"

#

«السيسى»: لم يفرض علينا أحد خطة الإصلاح الاقتصادى

#

إشادة دولية ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي

مصر

رويترز

البنك الدولي

ميدل إيست مونيتور

الاجراءات الاصلاحية

ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، كريستينا جورجيفا، واثقة في الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر للنهوض باقتصاد البلاد، وذلك في إطار مساعدة البنك الدولي في جذب الحكومة المصرية الاستثمارات الأجنبية.

وقالت كريستينا جورجيفا، خلال اجتماعها مع وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إن "البنك الدولي حريص على مواصلة  دعم ومساعدة مصر خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على مستوى البلاد، ولمساعدة الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل".

وخلال الاجتماع، ناقش المسئولان دعم البنك الدولي لمصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير شبه جزيرة سيناء، ومشاريع البنية التحتية، والنقل والزراعة، نقلاً عن صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية.

وفي الشهر الماضي، ذكر البنك الدولي في تقرير له إن مصر بدأت في "جني" فوائد ما وصفته بـ"برنامج الإصلاح الاقتصادي التحويلي في البلاد".

وأضاف البنك أنه كان يتوقع "تراجع الدين العام في مصر لأول مرة في عقد من الزمن"، كما دعا البنك الدولي الحكومة المصرية إلى "السماح بالاستثمارات الخاصة بمشاريع البنية التحتية والاستثمار في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية".

ويقوم البنك الدولي بتزويد مصر بالدعم الفني والمالي للمساعدة في الحد من الفقر وازدهار الأوضاع المعيشية .

كما يركز دعم البنك على السلامة الاجتماعية والطاقة والنقل والماء الريفي والصرف الصحي والري والإسكان الاجتماعي والرعاية الصحية وخلق فرص العمل وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تتكون محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليًا من 16 مشروعًا بإجمالي التزامات إقراض بقيمة 6.69 مليار دولار .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الإدارية العليا تسترد 80 فدانًا من أملاك الدولة
» تأجيل محاكمة المتهمين بتكوين شبكة للاتجار في البشر
» وفاة مطربة روسية على المسرح
» تفاصيل مقتل طفلة في أسيوط
» وزير الداخلية: السيسى زعيم صادق ورمز رفيع
» تركي يطلق اسم محمد صلاح على منتجاته
» غلق مصنع خمور مغشوشة بالشمع الأحمر
» "باسكال" تتزوج "اللحاف" بعد أن وقعت فى غرامه
» العراق يتسلم دبابات من تركة صدام حسين
» "مسعود" يثير الجدل بتغريدة غامضة عن زوجته شيرى عادل
» مروع.. وفاة جندى "كوماندوز" سقط من طائرة تدريب

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • مغرب

    05:27 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك