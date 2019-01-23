السيسي: "قادرون على القتال"

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السيسي

إكسترا نيوز

عيد الشرطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن شخصية الشعب المصري تتميز بالصبر ولكنها تفيض كذلك بالإصرار في الحق والصمود في وجه الأزمات، شخصية تتمتع بالتمسك الأبدي بتراب وطنهم وكبريائه وكرامته".

وأضاف السيسي- خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ67، أن ذلك الموقف من رجال الشرطة يعبر عن الشخصية الوطنية للشعب المصري العظيم، التي تنشد السلام، لكنها قادرة على القتال بكفاءة إذا تطلب الأمر، وحان الوقت.

وتابع: "إن مصر تحفل اليوم بالذكرى الـ67 لعيد الشرطة، فلم يكن يوم 25 يناير عام 1952 يومًا عاديا كباقي أيام مصر أثناء الاحتلال، وكان مقدرًا له أن يشهد بطولات رجال الشرطة الذين رفضوا تسليم أسلحتهم لقوة تفوقهم عددًا وعتادًا، وقاوموا بكل بسالة وتضحية حتى آخر طلقة لديهم، وحتى سقط المئات منهم، حافظين شرف الوطن وكرامته.

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