تفاصيل مقتل طفلة في أسيوط

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مقتل

مقتل طفلة

مقتل طفلة 3 سنوات

كشفت الأجهزة الأمنية لغز مقتل طفلة 3 سنوات في أسيوط، وتبين أن زوجة خالها وراء الجريمة.

وردت معلومات لقسم شرطة أبو تيج، يفيد اختفاء ابنة شقيقه عمرها 3 سنوات، والعثور على جثتها أسفل أريكة بمنزل خال والدها، وبها جروح رضية بالرأس.

توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من زوجة خال المجنى عليها "شيماء .ع"  31 ربة منزل، وزوجة شقيق المتهمة الأولى "أسماء. س"، 27 سنة ربة منزل، لوجود خلافات بين الأولى وزوجها وشقيقته "والدة الطفلة المجنى عليها".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابها الواقعة بدافع الانتقام.

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