الرئيس يبكي خلال احتفالية عيد الشرطة

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فيلم تسجيلي

بكى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند مشاهدته فيلمًا تسجيليًا عن الحلم وتحقيقه، وكيفية مواجهة الظروف الصعبة والتغلب عليها، وعرض الفيلم نماذج حققت أحلامها أبرزها النجم المصري محمد صلاح، وفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحث الفيلم المواطنين على السير لتحقيق أحلامهم، وبكى الرئيس أثناء عرض الفيلم متأثرًا بالنماذج المشرفة التي عرضها الفيديو.

ويحتفل الرئيس بالذكرى الـ67 لبطولات رجال شرطة في الإسماعيلية، عندما تصدوا في 25 يناير عام 1952 لقوات الاحتلال الإنجليزي، واستبسلوا لآخر لحظة في الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزي إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.

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