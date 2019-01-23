«عاشور» يواصل برنامجه التأهيلى بالأهلي

23 يناير 2019 - 01:06 م

يواصل حسام عاشور لاعب وسط النادى الأهلي، برنامجه التأهيلى الذى يخضع له من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا.

وأدى اللاعب جلسة علاجية وتدريبات تأهيل تحت إشراف طارق عبد العزيز، حيث بدأ تنفيذ مرحلة جديدة خاصة بتدريبات التحمل والسرعات المتدرجة.

كما شارك باسم على الظهير الأيمن للفريق، فى تدريبات الكرة الجماعية، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق بآلام في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق لخوض مباراته أمام فريق مصر المقاصة المقرر لها غدًا الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.