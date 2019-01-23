قرار جديد ضد سيدة قتلت طفلها خوفًا من والده

23 يناير 2019 - 01:06 م

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، بتجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلها البالغ من العمر "4 سنوات" داخل أحد الفنادق بوسط القاهرة.

وقالت المتهمة فى التحقيقات، إنها أقدمت على ارتكاب تلك الفعلة خشية أن يأخذه والده.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة تلقت تهديدات من زوجها بأنه أصبح لا يطيق العيش معها ويفكر في الانفصال عنها وأخذ الطفل للعيش معه بعيدًا عنها، فخططت للانتقام من زوجها وقتل طفلها قائلة:"موته عندى أهون من أن حد ياخده منى حتى لو كان أبوه"، وبالفعل توجهت المتهمة إلى فندق فى وسط البلد وانتظرت حتى حلول الليل ثم نحرت نجلها بسكين من رقبته وتركته وفرت هاربة.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغًا، من العاملين بأحد الفنادق بوسط البلد، يفيد بأنه أثناء تفقدهم الغرف عثروا على جثة طفل مذبوح داخل إحدى الغرف.

وبسؤال العاملين أكدوا أن القتيل كان بصحبة والدته، وأثناء تفقد الغرف عثروا على جثته بها جرح ذبحى فى الرقبة، فضلاً عن عدة طعنات فى جسده، وببحثهم عن والدته، لم يجدوها.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن والدة الطفل وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها.