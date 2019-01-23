وزير الداخلية: السيسى زعيم صادق ورمز رفيع

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أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية أن الوزارة لديها إستراتيجية أمنية متكاملة تعتمد على المعلوماتية فى متابعة تطورات الجريمة والتصدي لها لحفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الداخلية، في كلمة له بحفل عيد الشرطة رقم 67 المقام بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن وزارة الداخلية تحرص على تعزيز قدرات العمل الأمنى برفع كفاءة العنصر البشرى وتطوير تكنولوجيا المعلومات الأمنية، واستكمال المقومات المادية والإمكانيات اللوجستية، وتنطبق المسارات الأمنية لتواكب المتغيرات المتسارعة التى تستهدفها الدولة لدفع مسيرة التنمية المستدامة.

وذكر أنه تحددت المهام الأمنية بدقة وموضوعية، فى ظل العلاقة الإيجابية بن الشرطة والمواطنين، مؤكدًا أن رجال جهاز الشرطة يواصلون العمل ليل نهار متسلحين بقوة القانون، ويبذلون بنفس راضية كل التضحيات جنبًا إلى جنب مع أشقائهم فى القوات المسلحة، لملاحقة فلول الإرهاب ودعاة الشر إينما كانوا، وتوجيه الضربات الاستباقية لدحرهم،  وتقويض مخططاتهم الإجرامية بكل حزم، مضيفًا: "لا تهاون مع من يرفع السلاح أو يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن".

ووجه التحية للرئيس السيسى، قائلًا: "إنك رمز رفيع وزعيم صادق، تدافع عن الحق وتقود مسيرة الوطن نحو التنمية والتقدم، ونعاهدكم بمواصلة الجهد والتضحية والعطاء لدعم خطى المسيرة الوطنية لينعم المجتمع المصرى بثمار التنمية والرخاء، حفظكم الله لمصر، راعياً للسلام والتنمية وسندا للحق والعدل، وحفظ الله مصر بكم واحة للأمن والأمان".

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