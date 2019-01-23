أشرف السعد لـ"ابنه": "كنت بأكل من الزبالة"

23 يناير 2019 - 12:50 م

وجه رجل الأعمال أشرف السعد والمقيم بلندن منذ 21 عامًا، رسالة إلى ابنه قائلًا: "كنت بأكل من الزبالة حتى وصلت إلى أنا فيه الآن".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "بيقولي أنا ابن اشرف السعد وما قدرش اشتغل أي شغلانة فقلت له اشرف السعد أكل من الزبالة ومسح البلاط وكان أمله يترقى ويغسل أطباق".

وتابع: "لما ربنا كرمه اشتغل سواق تاكسي وبعدين سواق نص نقل وعاش شبابه يحلم إنه يركب نص نعل للجزمة وكان بيشوف اللحمة كل شهر مرة رغم أنها كانت بنصف جنيه".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "السعد" حيث وجه له تامر علي رسالة بقوله: "مش معنى إنك عانيت يبقى لازم هو كمان يعاني ابعت لابنك فلوس يا حاج خليه يحس بقيمة أبوه".

فيما رد "السعد" بقوله: "عمرك شفت واحد يصرف نص مليون جنيه في شهرين؟ ويروح يتعشى بسبع تلاف جنيه".