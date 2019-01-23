ظهور نادر لزوجة "بن سلمان" فى مناسبة علنية

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وكالات- الدويني فولي

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في سابقة نادرة بالسعودية، شاركت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، زوجة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن رعايتها فعاليات "المشراق 2" في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.

وتضمنت الفعالية، التي تستمر حتى الخميس المقبل، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "العديد من الأنشطة الاجتماعية، الثقافية والفنية، التي تهدف إلى إحيـاء التراث السعـودي بطريقة معاصرة، وتشمل (معرض تاء) الذي يسلط الضوء على شخصيات نسائية مؤثرة في المجتمع العربي، و(أبواب الفرَج) وتتمثل في أبواب من التراث السعودي القديم تم الرسم عليها بأيدي نخبة من الفنانين السعوديين".

وأضاف تقرير الوكالة السعودية أن الفعاليات تتضمن أيضًا "(المقهى الثقافي) الذي يضم عددًا من الجلسات الثقافية الحوارية بين شخصيات مؤثرة وملهمة و(جمهور المشراق)، و(لوحات من بلادي) لتقديم عروض فلكلورية من عدة مناطق بالمملكة، إضافة إلى عشاء الخير ومنطقة ريادة الأعمال".

وعلّقت هالة كاظم، المدربة الاجتماعية والتي ألقت كلمة خلال الفعاليات، في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء: "تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد، والشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي. وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات والسيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع".

ومنذ تأسيس المملكة في عام 1932، لم تظهر أي من زوجات الملوك أو أولياء العهد فيها لأسباب دينية، لكن هذا الظهور لزوجة بن سلمان يأتي في إطار انفتاح السعودية وتأسيسها لعهد ليبرالي، شهد أيضًا اعتقالات طالت الداعين للانفتاح.

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