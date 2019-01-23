البرادعى: أمامنا طريقان الأول للهاوية والثانى للمستقبل

عمرو محمد
قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، إنه يجب على المجتمع أن يختار طريقه إما نحو الهاوية أو نحو المستقبل.
وأضاف في تغريدة له بـ"تويتر": "أمامنا طريق يتبارى فيه الجميع فى شيطنة الآخر والبحث عن أسباب الفرقة وتجاهل الحقيقة بسطحية ولغة متدنية".
وتابع "البرادعي": "وطريق آخر يحاول فيه الجميع فهم الآخر وتحرى الحقيقة والبحث عن المشترك والتعمق في الحوار والارتقاء باللغة".
وأضاف: "الطريق الأول طريق الهاوية والثاني طريق المستقبل، علينا أن نختار".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "البرادعي" حيث قالت ليلي علي: "لا أحد يريد أن يختار.. لا أحد يريد أن يتحاور.. فالكل منتظر الآخر أن يتحرك".
وأضاف آخر: "الطريق إلى العدالة الانتقالية عبر الحوار وعدم إقصاء الآخر".
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