البرادعى: أمامنا طريقان الأول للهاوية والثانى للمستقبل

23 يناير 2019 - 12:37 م

قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، إنه يجب على المجتمع أن يختار طريقه إما نحو الهاوية أو نحو المستقبل.

وأضاف في تغريدة له بـ"تويتر": "أمامنا طريق يتبارى فيه الجميع فى شيطنة الآخر والبحث عن أسباب الفرقة وتجاهل الحقيقة بسطحية ولغة متدنية".

وتابع "البرادعي": "وطريق آخر يحاول فيه الجميع فهم الآخر وتحرى الحقيقة والبحث عن المشترك والتعمق في الحوار والارتقاء باللغة".

وأضاف: "الطريق الأول طريق الهاوية والثاني طريق المستقبل، علينا أن نختار".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "البرادعي" حيث قالت ليلي علي: "لا أحد يريد أن يختار.. لا أحد يريد أن يتحاور.. فالكل منتظر الآخر أن يتحرك".

وأضاف آخر: "الطريق إلى العدالة الانتقالية عبر الحوار وعدم إقصاء الآخر".