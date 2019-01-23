منى عراقى: "اتقوا ربنا فينا"

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الإعلامية منى عراقي
الإعلامية منى عراقي

إيمان هاني

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عقبت الإعلامية منى عراقي، على واقعة دهس الطفلة هدير على الدائري، متسائلة: "أين السائق، ولماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن، إزاي طفلة تفضل تحت عجلات سيارة نقل محملة طوب 3 ساعات ووزنها أطنان".

وأضافت "عراقي"، خلال برنامجها "المهمة"، المذاع على فضائية "النهار": "مين مسئول عن 3 ساعات عذاب لعائلة كاملة، ربنا بيمتحن صبرنا مع صبر أسرتها لو فضلنا واقفين ساكتين".

ووجهت الإعلامية رسالة للمسئولين، قائلة: "لكل مسئول، مسئول عن الرد على هذه الأسئلة، هدير بنت محافظ الدقهلية، وبنت مدير أمن الدقهلية، وبنت وزير الداخلية، وبنت كل مسئول في مصر؛ لأن كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، وحقها لا يمكن يضيع لأن ربنا عدل، هدير بنت كل سائق وكل بيت شاف حلقة النهاردة وعارف السائق إللي عمل فيها كده، مصر المفروض متنامش النهاردة إلا لما السائق يتمسك ويتحاسب".

وواصلت عراقي: " شوفوا شغلكم واتقوا الله فينا".

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