» "باسكال" تتزوج "اللحاف" بعد أن وقعت فى غرامه

23 يناير 2019 - 12:08 م

انتشر موقف وصفه رواد منصات الاجتماعي بالغريب ، حيث أقدمت السيدة باسكال سيليك، التي وقعت في غرام “لحافها” التي تتغطى به كل ليلة، وقررت الزواج منه.

وتقول سيليك، عبر موقع “بريتى 52” صاحبة الـ49 عامًا، إنها لم تجد حنانًا مثلما وجدته في “لحافها”، خاصة في مثل هذا الطقس البارد، بل إنها وصفت علاقتها باللحاف بأنها أطول وأقوى العلاقات الحميمة الموثوقة، لأن اللحاف يمنحها الحضن الدافئ والعناق الكبير.

وتضيف باسكال: “أحب لحافي كثيرًا، وأود أن أدعو الناس لمشاهدتي مع رفيقي الأكثر راحة وثباتاً في حياتي”، بل إن باسكال قررت أيضًا أن تنظيم حفل زفاف لها مع اللحاف فى 10 فبراير المقبل فى إحدى حدائق بريطانيا، ووضعت قواعد فى اختيار ملابس الحضور وهى أن تكون إما عباءات، أو بيجامات، أو ملابس داخلية، كما قررت أن تقضى شهر عسل شامل لمدة أسبوعين مع لحافها بعد حفل الزفاف.





