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الكشف عن سبب غلق "صلاح" لـ"تويتر وفيس بوك"

الرياضة

صلاح
صلاح

عمرو محمد_متابعات

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كشفت بعض التقارير الإعلامية عن السبب الحقيقي الذي جعل محمد صلاح يغلق صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وحسابه على "تويتر".

وقالت التقارير إن السبب يعود إلى قرار شخصي منه، وذلك من أجل بث حالة من الهدوء والاستقرار للتركيز حول المرحلة المقبلة المهمة بالنسبة له سواء مع فريقه ليفربول بالدورى  الإنجليزى  ودورى أبطال أوروبا أو المنتخب الوطنى والذى يسعى إلى حصد لقب بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر 2019.

وكان محمد صلاح قد نشر تغريدة مثيرة للجدل أكد خلالها، خلالها غلق صفحته الشخصية من أجل التواصل مع العالم الحقيقي المرتبط بأرض الواقع.

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