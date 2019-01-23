حبس وكيل هيئة الأوقاف بالشرقية 5 سنوات بتهمة الرشوة

23 يناير 2019 - 11:39 ص

قضت محكمة جنايات الزقازيق الشرقية، اليوم، بمعاقبة وكيل هيئة الأوقاف بالشرقية، بالسجن المشدد 5 سنوات، لتقاضيه رشوة مالية من جهة عمله.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 8605 لسنة 2018 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1764 لسنة 2018 كلي جنوب الزقازيق، عندما ألقي ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، القبض علي "محمد س ع" 51 سنة، وكيل هيئة الأوقاف بالشرقية، لأنه خلال الفترة من 30 يناير 2018 حتى 19 فبراير من ذات العام، طلب وأخذ بصفة عمله بدائرة قسم مركز الزقازيق، مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من "محمد ر م" مبلغ 20 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، وتم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة مالية 10 آلاف جنيه دفعة أولى، مقابل تسهيل مزاد لأحد الأشخاص للحصول علي قطعة أرض بأقل سعر.

كانت وردت معلومات سرية لهيئة الرقابة الإدارية، عن قيام وكيل منطقة أوقاف الشرقية، بطلب رشوة مالية قدرها 20 ألف جنيه من أحد المواطنين، مقابل تسهيل حصوله علي مزاد "قطعة أرض" تابعة للهيئة، وكثف ضباط الرقابة جهودهم، وبعد التحريات السرية وصحة الواقعة وتسجيل المكالمات، تم ضبط المتهم متلبسا بحوزة مبلغ 10 آلاف جنيه دفعة أولي، وتم إحالة المتهم لنيابة جنوب الزقازيق الكلية للتحقيق معه بمقر النيابة الكلية، برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس النيابة الكلية، وبإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وقرر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم