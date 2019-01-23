محاكمة قاتل أطفاله بـ"ميت سلسيل"

23 يناير 2019 - 11:34 ص

تستمع الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع في القضية المتهم فيها محمود نظمى بقتل طفليه "ريان" و"محمد" والمعروفة إعلاميًا بقضية "عصافير الجنة"، والتي حملت رقم 757 كلى شمال الدقهلية والمقيدة برقم 355 جزئي جنايات ميت سلسيل لسنة 2018.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين: هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفي.

وكانت هيئة المحكمة ومحامي المتهم ناقشا مفتش المباحث العميد السيد خشبة، وسماع شهادة الزوجة بعد أن تراجع الأب عن اعترافاته، مؤكدًا أنه اعترف بها تحت التهديد بقتل أهله جميعًا، وأنه تعرض للتسمم داخل محبسه.

وتضمنت الجلسات الماضية عرضًا لاعترافات المتهم التي نشرت من خلال وزارة الداخلية، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبمواجهة المتهم باعترافاته أكد أنه اعترف بها تحت ضغط وتهديده بقتل جميع أفراد أسرته.

وتعالت أصوات والدة المتهم وأشقائه داخل قاعة المحكمة، الأمر الذي اضطر هيئة المحكمة لرفع الجلسة واستكمالها في غرفة المداولة.

وكشف عبد الستار جاد، محامي المتهم بقتل طفليه بميت سلسيل "محمود نظمي" والمعروفة إعلاميًا بقضية "عصافير الجنة" أن شاهد الإثبات العقيد سيد خشبة مفتش مباحث شمال الدقهلية أنكر معرفته بالتسجيلات التي تم تسجيلها للمتهم، مؤكدًا أنه لم يعلم عنها شيئًا.

وأضاف أن الزوجة التي اعتبرت شاهد النفى في القضية أكدت أنها لم تشك في زوجها فيه لحظة أنه ارتكب الواقعة، وأنهما كانا على علاقة طيبة، ولم يكن يتحمل الهواء الطائر على أطفالهما.

وسمحت هيئة المحكمة للزوجة الوقوف مع زوجها داخل غرفة المداولة، وأكد محامي المتهم أن الجلسة القادمة ستكون علنا بقاعة الجلسة في الدائرة الثالثة الجنائية بمحكمة جنايات المنصورة.