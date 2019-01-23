آل الشيخ يوجه رسالة ساخرة لـ"رئيس الزمالك"

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وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، رسالة إلى نادي الزمالك ورئيسه، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز.

ونشر آل شيخ، عبر صفحته على "فيس بوك"، اليوم، صورة تجمعه برئيس نادي الزمالك، معلقا عليها: "يا صديقي العزيز.. خربين حيقطع الكهرباء.. والخميس هتكونوا (بوابتنا) الكبيرة للدوري".

وانضم الدولي السوري عمر خربين، أفضل لاعب في آسيا عام 2017، فجر الإثنين الماضي، إلى صفوف بيراميدز، قادما من نادي الهلال السعودي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. (التفاصيل)".

وكتب تركي آل الشيخ، على فيس بوك، أمس: "ديربي وقمة الدوري المصري، مباراة الخميس، بين المتصدر القوي والوصيف الطموح". وقبلها بأيام نشر فيديو لحسام البدري رئيس النادي، يطلب فيه دعم جماهير الأهلي أمام الزمالك.

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