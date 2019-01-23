إسرائيل أرسلت طبيبًا لإنقاذ حياة "أبومازن"

23 يناير 2019 - 11:03 ص

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن حقيقة قيام إسرائيل بإرسال طبيب بشكل سري جدًا لإنقاذ حياة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، خلال الوعكة الصحية الأخيرة، التي دخل على أثرها إلى المستشفى العام الماضي.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل، أرسلت طبيبًا مختصًا بشكل سري إلى رام الله، لإنقاذ حياة أبو مازن، ونجح الطبيب في جعل حالة أبو مازن مستقرة، في اللحظات الأخيرة.

وقالت "يديعوت" إن تلك الواقعة حدثت بتاريخ 20 مايو العام الماضي، بعدما تدهورت الحالة الصحية لـ أبو مازن، ودخل المستشفى في المرة الثانية، بسبب التهابات رئوية حادة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن قيادة السلطة الفلسطينية، أخفت عن الجمهور الحالة الخطيرة التي مر بها أبو مازن، عندما دخل للمرة الثانية إلى المستشفى، لكنها أخبرت المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، بهذه الحالة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل اقترحت على قيادة السلطة نقل أبومازن للعلاج في إسرائيل، وأن قيادة السلطة درست الاقتراح، ووافقت عليه في البداية، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة، ما استدعى إسرائيل لإرسال طبيب وبشكل سري إلى رام الله، لعلاج أبو مازن.