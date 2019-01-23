موسى: محافظ الدقهلية بيعمل كارثة يا ريس

إيمان هاني
انتقد الإعلامي أحمد موسى، إزالة أسماء بعض شهداء رجال الشرطة الموجودة على أسماء بمدارس محافظة الدقهلية.
وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أستجير بالرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظ الدقهلية بيعمل كارثة، بيزيل اسم بعض الشهداء الموجودة بالمدارس".
وتابع: "ليه يا سيادة المحافظ بتعمل كدا؟ ارحموا البلد، ارحموا أسر الشهداء، إيه اللي بيحصل فين وزارة التربية والتعليم؟ آه اللي بيحصل في المدارس وأسماء الشهداء؟".
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