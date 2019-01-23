موسى: محافظ الدقهلية بيعمل كارثة يا ريس

23 يناير 2019 - 10:36 ص

انتقد الإعلامي أحمد موسى، إزالة أسماء بعض شهداء رجال الشرطة الموجودة على أسماء بمدارس محافظة الدقهلية.

وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أستجير بالرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظ الدقهلية بيعمل كارثة، بيزيل اسم بعض الشهداء الموجودة بالمدارس".

وتابع: "ليه يا سيادة المحافظ بتعمل كدا؟ ارحموا البلد، ارحموا أسر الشهداء، إيه اللي بيحصل فين وزارة التربية والتعليم؟ آه اللي بيحصل في المدارس وأسماء الشهداء؟".