كشف سبب وفاة الشقيقتين السعوديتين فى أمريكا

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وفاة

الطب الشرعي

حسم الطب الشرعي في ولاية نيويورك سبب وفاة شقيقتين سعوديتين، كانت السلطات قد عثرت على جثتيهما في نهر هدسون قبل أشهر، وذلك حسب ما أعلن بيان رسمي، الأربعاء.

وعثر على جثتي روتانا الفارع (22 عامًا) وشقيقتها تالا (16 عامًا) جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر أكتوبر الماضي، دون وجود أي اشارات تدل على صدمة.

والأربعاء، أعلن مكتب الطب الشرعي أن الشابتين، اللتين كانتا ترتديان الأسود، ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق حين العثور على جثتيهما، أقدمتا على الانتحار.

وقالت رئيسة الطب الشرعي، باربرا سامبسون، "توصل مكتبي الى أن وفاة الشقيقتين الفارع كان نتيجة الانتحار، حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما البعض قبل النزول إلى نهر هدسون".

وكانت تقارير في وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن الشابتين كانتا تقطنان في مركز إيواء بفرجينيا، إلا أنهما تركتا الولاية في أغسطس، وتوجهتا إلى نيويورك.

وهناك أقامتا في بعض الفنادق الفخمة إلى أن استهلكتا كل المال الموجود في إحدى البطاقات المصرفية، وفق الناطق باسم شرطة نيويورك.

وقال شاهد إنه رأى الشابتين في 24 أكتوبر الماضي في ملعب قرب نهر هدسون، وبدا أنهما كانتا تصليان، وذلك قبل أيام على العثور على الجثتين.

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