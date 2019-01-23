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شاهد.. لبناني يطرد أسرة سورية من خيمة

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نشرالمدون السوري هاني العبد لله، عبر حسابه الشخصى "تويتر" مقطع فيديو لأسرة سورية يطردها لبناني من داخل خيمة.

وظهر بالفيديو المنشور عائلة سورية يطردهم صاحب الأرض المبنية عليها خيمتهم لأنهم لا يملكون المال لدفع أجرة الخيمة (70) دولارا شهريا

وتباينت ردود الأفعال من قبل متابعته عبر "تويتر" بين مهاجم للبنانين ورافضي التعميم في الهجوم واعتبار ما حدث حادث فردي وآخرون أعلنوا تعاطفهم مع الأسرة السورية. 

شاهد الفيديو..

https://twitter.com/HadiAlabdallah/status/1087832186718507008?fbclid=IwAR03UcFvSb3T_Eela8eH2FIfAaYjAZJpf-zoxs2eDKb93Quu-1AmLz8HapQ

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