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زوجة الشهيد "النعمانى": عيد الشرطة يمثل التفانى والشجاعة

الحياة السياسية

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عمرو محمد_متابعات

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قالت الدكتورة شيرين العزازي، زوجة الشهيد ساطع النعماني، إن عيد الشرطة يمثل لها التفاني والشجاعة التي شهدتها في زوجها الشهيد وكل أفراد الشرطة التي التقت بهم، مشددة: "25 يناير يمثل لي عيد الشرطة المصرية وليس أي عيد آخر".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الثلاثاء، أن عيد الشرطة يذكرها بإيمان زوجها وزملائه الشرطيين بقضيتهم حتى آخر نفس في حياتهم للدفاع عن الوطن.

وتابعت أن زوجها الشهيد كان دائمًا ما يتحدث إلى نجلهما "ياسين" عن مصر ويخبره بأنها أفضل بلد، مستطردة: "كان دايمًا ويقوله بلدنا دى أحسن بلد، ولما ياسين ينبهر بأي دولة أخرى كان يرجع يفكره أن بلدنا اللي فيها أهلنا أحلى".



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