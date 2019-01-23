  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:16 ص
بحث متقدم
صورة من البث

بث مباشر.. الرئيس يشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ67

صلاح

«صلاح» يغلق حساباته على مواقع التواصل

ساويرس

"ساويرس" يرد على سؤال حول زواجه من 4 سيدات

تركي آل الشيخ

إصدار تراخيص للعزف الموسيقى بالمحلات في السعودية

مفيد فوزي

"كل واحد ينام فى أوضة".. دليل نجاح العلاقة الزوجية

بن سلمان من أفضل 100 مفكر في العالم

بن سلمان من أفضل 100 مفكر فى العالم

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الشاب

شاب ينتحر بعد طلاق زوجته ويترك لها رسالة مؤلمة .. هذا نصها

أرشيفية

مفاجأة يشيب لها الولدان فجرتها ذابحة ابنها بـ"فندق" في التحقيقات

معز مسعود

شاهد .. معز مسعود ينشر صورة لشيري عادل ويوجه لها رسالة .. ماذا قال؟

بالفيديو..

أسود تنهش رجلاً حتى الموت

الصفحة الأخيرة

أسود تنهش جثة رجل حتي الموت
أسود تنهش جثة رجل حتي الموت

أخبار متعلقة
#

بعد قليل.. محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة فى تعذيب "زلطة''

#

قرار جديد ضد سيدة قتلت طفلها بسبب بكائه

#

أب يعذب طفلته حتى الموت بسبب المخدرات

#

بسبب الفلوس.. عامل يقتل والده في إمبابة

حالة من الرعب عاشها  زوار حديقة حيوان في الهند، عقب مقتل رجل حتى الموت أمام أعينهم على يد مجموعة من الأسود.

وكان الرجل قد صعد حاجزًا طوله 20 قدمًا في حديقة حيوان تشاتبير بولاية البنجاب قبل أن يهبط على العشب في بيت للأسود، حيث تعرض لسوء الحظ، لهجوم من اثنين من أربعة أسود.

وأكد موظفون بالحديقة أنهم هرعوا لإنقاذ الرجل عند سماع صراخه بينما الأسود تمزق جسده.

وكانت لبؤة تحمل الضحية من الرقبة بينما ثبت أسد فمه حول رأسه، وظهر أسد في مقطع فيديو يجر الرجل كما لو كان دمية يلعب بها.

وأثناء محاولة الموظفين في الحديقة إخافة الحيوانات، بدأ السياح إلهاء الحيوانات المفترسة من سياراتهم.

و شاهد  فريق الدوريات الرجل يصعد على السور وحاولوا التحدث معه لثنيه عن قراره لكنه قفز داخل القفص.

وكشفت الحديقة أن اللبؤة والأسد بقيا خارج القفص من أجل السائحين الذين يحبون رؤية الحيوانات في بيئة طبيعية، وبمجرد أن تركت الأسود الضحية، تمكن الفريق من سحب الرجل.

الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسود تنهش رجلاً حتى الموت
» سر القبض على لاعب الأهلي السابق
» القبض على فنان شهير بتهمة اغتصاب فتاة
» مدرب الأهلي: قد نضم صفقات جديدة خلال ساعات
» رسالة الرعب .. هذا آخر ما كتبه لاعب "كارديف" المختفية طائرته لأصدقائه
» شاهد .. عضلات تامر حسني المفتولة تثير الجدل في وسائل الإعلام
» شاهد .. فيديو نادر لسناء جميل: يوسف شاهين "بِجِح" وفاكر نفسه عبقري
» سوق السيارات في حالة ركود تام الآن
» شاهد: وصلة رقص نارية لـ"جوهرة" على الهواء
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار «مرسيدس»

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك