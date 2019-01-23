» أسود تنهش رجلاً حتى الموت

23 يناير 2019 - 10:05 ص

حالة من الرعب عاشها زوار حديقة حيوان في الهند، عقب مقتل رجل حتى الموت أمام أعينهم على يد مجموعة من الأسود.

وكان الرجل قد صعد حاجزًا طوله 20 قدمًا في حديقة حيوان تشاتبير بولاية البنجاب قبل أن يهبط على العشب في بيت للأسود، حيث تعرض لسوء الحظ، لهجوم من اثنين من أربعة أسود.

وأكد موظفون بالحديقة أنهم هرعوا لإنقاذ الرجل عند سماع صراخه بينما الأسود تمزق جسده.

وكانت لبؤة تحمل الضحية من الرقبة بينما ثبت أسد فمه حول رأسه، وظهر أسد في مقطع فيديو يجر الرجل كما لو كان دمية يلعب بها.

وأثناء محاولة الموظفين في الحديقة إخافة الحيوانات، بدأ السياح إلهاء الحيوانات المفترسة من سياراتهم.

و شاهد فريق الدوريات الرجل يصعد على السور وحاولوا التحدث معه لثنيه عن قراره لكنه قفز داخل القفص.

وكشفت الحديقة أن اللبؤة والأسد بقيا خارج القفص من أجل السائحين الذين يحبون رؤية الحيوانات في بيئة طبيعية، وبمجرد أن تركت الأسود الضحية، تمكن الفريق من سحب الرجل.

الفيديو: