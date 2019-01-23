«صلاح» يغلق حساباته على مواقع التواصل

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ليفربول

صلاح

غلق حساب

فاجأ لاعب منتخب مصر، والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، الجميع بغلق صفحاته الشخصية على «فيس بوك» و«تويتر»، بعد تغريدة غامضة تحدث فيها عن أمنيته فى 2019 قائلا: "مزيد من التواصل الحقيقى".

علقت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية على تغريدة صلاح، مشيرة إلى أنه يريد اتخاذ قرار جديد مع بداية العام الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح ربما يلمح إلى الانتقادات التى توجه له، بعد اتهامه البعض بالادعاء للحصول على "ركلات جزاء"، خلال مواجهات ليفربول مؤخرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.



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