إصدار تراخيص للعزف الموسيقى بالمحلات في السعودية

23 يناير 2019 - 09:55 ص

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن إصدار تراخيص للعروض الحية في المقاهي والمطاعم للعزف الموسيقي والعروض الغنائية والكوميديا الارتجالية.

وأكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس للإعلان عن الإستراتيجية الجديدة للهيئة أن هناك خطة واضحة وطويلة المدى للترفيه بتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان.

كما أعلن آل الشيخ عن مسابقات دينية متنوعة في شهر رمضان المبارك القادم أهمها: أجمل تلاوة للقرآن الكريم، وأفضل صوت لرفع الأذان بالمسجد النبوي، والهجرة على نهج الرسول الكريم مشيًا على الأقدام من مكة المكرمة إلى المدينة.

وأوضح أننا أطلقنا منصتين إلكترونيتين لبيع تذاكر فعاليات هيئة الترفيه، بالإضافة إلى إقامة مهرجان "كان زمان" للأشياء الكلاسيكية والبداية ستكون من الرياض.

وأعرب البعض عن سعادته من تصريحات آل الشيخ قائلا: "تركي آل الشيخ رجل يستطيع صناعة الأحداث الكبيرة بفخامة وبأسلوب عالمي وبشكل لافت وراقٍ".

وكان آل الشيخ كان قد أعلن قبل إطلاق المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن الإستراتيجية الجديدة للهيئة، قائلًا علي حسابه في "تويتر": "جاهزون"، في إشارة إلى التأكد من الجاهزية لعقد المؤتمر.

وعقد آل الشيخ عدة اجتماعات عديدة مع مسئولين ومستثمرين في قطاع الترفيه منذ توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة بهدف وضع استراتيجيات وبرامج للنهوض بقطاع الترفيه.

كما تم الإعلان عن عدة خطوات فعلية خلال المدى القصير والطويل منها التركيز على الفعاليات والمسرح والسيرك، وفتح المجال لأصحاب الأفكار الابتكارية.

وجاء هذا بحضور كوكبة كبيرة من الأمراء والوزراء والشعراء الكبار والمطربين والممثلين والمشاهير العرب في شتى المجالات.