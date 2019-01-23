"ساويرس" يرد على سؤال حول زواجه من 4 سيدات

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اشتعل سجال بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأحد متابعيه وتدعى "موني" على حساب التواصل "تويتر"، حيث وجهت له سؤالًا عمن سيختار إذا كان له أن يتزوج من 4 سيدات؟.

فيما رد عليها "ساويرس" بقوله: "عمرى ما هجوز تانى.. ولا حتى جينفر لوبيز ولا إيفامانديز ولا سكارلت جوهانسون.. مشروع صعب جدًا".

وكان حساب يدعي "موني" قد وجهت سؤالًا قائلة: "لو ليك الحق أنك تتجوز 4 هيكون مين ومتقولش أنا مكتفي بالمدام جاوب بصراحة يا بشمهندس".

في الوقت الذي وجه حساب آخر بحمل اسم "عبد الرحمن" قائلًا: "متأكد من موضوع سكارلت ده يابشمهندس"، فرد ساويرس بقوله: "الحقيقة مش متأكد".

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