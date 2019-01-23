"كل واحد ينام فى أوضة".. دليل نجاح العلاقة الزوجية

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الخطوبة

مفيد فوزي

الزوجين

الأوضتين

طالب الإعلامي مفيد فوزي، بضرورة تحديد فترة الخطوبة بحيث تكون معقولة، لافتًا إلى أن طول هذه الفترة قد ينتج عنه انتهاء العلاقة العاطفية بين الطرفين.

وأضاف فوزي في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور" أنه : "أحيانا تكشف الخطوبة أخطر الأشياء، وهو الطبع، وإذا كان مختلفًا فإن الحياة بين الطرفين تكون صعبة جدًا، لأن الطبع هو تفاصيل الحياة اليومية".

وعن طبيعة العلاقة الزوجية  قال: "أنا كنت شايف دايما، إن الست تنام في غرفة والراجل في غرفة تانية، لكن صعب تقنع الشباب اليومين دول بالكلام ده، الأوضتين بيولودوا الشوق، لافتًا إلى أن الأنانية من أخطر العيوب اللي ممكن تدمر الحياة الزوجية، والشك عامل زي الجرثومة اللي بتخلي الشخص يترجم كل حركة من الشخص التاني بشكل سلبي.

وكان فوزي قد حلّ ضيفا على الإعلامي محمد الباز، خلال حلقة أمس، الثلاثاء، من برنامج "90 دقيقة"، حيث تحدث عن كتابه الجديد "قبل وبعد الصدمة العاطفية"، الذي من المنتظر نزوله في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة.

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