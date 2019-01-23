مفيد فوزي: "وقعت فى غرام فتاة مسلمة"

23 يناير 2019 - 09:39 ص

كشف الإعلامي مفيد فوزي، عن سر شخصي عن حياته لأول مرة على الهواء مباشرة قائلاً: "إنه كان مُغرمًا في شبابه بفتاة مُسلمة، رغم يقينه بأنها لن تكون من نصيبه، معقبًا: "كنت بحبها رغم إن الطريق كان مسدودًا يا ولدي".

وأضاف فوزي، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "رغم علمي بأنه حب ليس له نهاية سعيدة، إلا أنني كنت عايش الحالة"، مشيرًا إلى أن الحب في حد ذاته حالة يعيش فيها الشخص، وواقعيته تتحقق عندما يعيش الشخص مع من يحب في بيت واحد.

وأشار إلى أن الزواج عن حب مهم للغاية، لأن الشخص لابد أن يختار من سيعيش معه، ورغم ذلك لا يستطيع أن يجزم أيهما أفضل زواج الصالونات أم الزواج عن حب.

ولفت أن الفتاة إذا لم تتمتع بدرجة عالية من الذكاء، خلال مرحلة الاكتشاف في فترة زواج الصالونات فستفشل التجربة، مشيرًا إلى أن المرأة في زواج الصالونات تدخل اهتمام الرجل، بتعاريجها وجغرافيا جسدها، وبعد ذلك يفتش الرجل عن تاريخها.