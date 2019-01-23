بن سلمان من أفضل 100 مفكر فى العالم

23 يناير 2019 - 09:35 ص

اختارت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن قائمتها السنوية للمفكرين العالميين الـ100، ضمن قائمة ما تحت الأربعين.

وضمت القائمة أيضًا شخصيات عالمية من بينها: رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ومستشار النمسا سابستيان كورتز، والنائبة الديمقراطية الأمريكية الكسندريا أوكازيو كورتيز، أصغر نائبة فى تاريخ الكونجرس، ورئيس وزراء أيرلندا ليو فار ادكار، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيفن ميلر.

وقالت المجلة المختصة في الشئون السياسية الخارجية، إنه على الرغم من محاولات افتعال الأزمات ضد المملكة وولي عهدها، إلا أنه لا يزال يواصل التقدم بالمملكة ومستقبلها بكل جرأة وقوة، ويواصل العمل على إنهاء الاعتماد على النفط، ووضع الكثير من المبادرات المهمة والمؤثرة التي ستشكل الشرق الأوسط.

وأضافت أن ولي العهد من الشخصيات القوية التي وضعت خطة ورؤية واضحة تسير عليها البلاد نحو المستقبل، اعتمادًا على الشباب من الجنسين للمنافسة في شتى المجالات مع دول العالم المتقدمة.