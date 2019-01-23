  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:15 ص
بحث متقدم
صورة من البث

بث مباشر.. الرئيس يشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ67

صلاح

«صلاح» يغلق حساباته على مواقع التواصل

ساويرس

"ساويرس" يرد على سؤال حول زواجه من 4 سيدات

تركي آل الشيخ

إصدار تراخيص للعزف الموسيقى بالمحلات في السعودية

مفيد فوزي

"كل واحد ينام فى أوضة".. دليل نجاح العلاقة الزوجية

بن سلمان من أفضل 100 مفكر في العالم

بن سلمان من أفضل 100 مفكر فى العالم

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الشاب

شاب ينتحر بعد طلاق زوجته ويترك لها رسالة مؤلمة .. هذا نصها

أرشيفية

مفاجأة يشيب لها الولدان فجرتها ذابحة ابنها بـ"فندق" في التحقيقات

معز مسعود

شاهد .. معز مسعود ينشر صورة لشيري عادل ويوجه لها رسالة .. ماذا قال؟

بالأسماء.. حكام مباريات الجولة الـ20 بالدوري

الرياضة

حكم
حكم

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بالأسماء.. حكام مباريات افتتاح الجولة العشرين

#

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

#

تعرف على حكام مباريات الجولة الرابعة عشر بالدوري

#

بالأسماء.. حكام مباريات الجولة الـ14 بالدوري

الزمالك

بطولة

هانى زادة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 على النحو التالى:

مباراة حرس الحدود والجونة، يديرها تحكيمًا الحكم محمد عادل ويعاونه هاني العراقي وإيهاب فخري، ومصطفى الفقاص حكمًا رابعًا، وكل من مبروك نبيل ومحمد عمارة حكمًا خامسًا.

وفى مباراة سموحة وإنبي يديرها محمود ناجي ويعاونه محمود عبد السميع وشهاب راشد، وأحمد ناصر حكمًا رابعًا، وكل من أحمد العدوي وإبراهيم محجوب حكمًا خامسًا.

ويدير مباراة الإنتاج الحربي والداخلية، الحكم محمود البنا ويعاونه وائل شعبان وأحمد الفار، وقطب حسن حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبد العزيز ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسود تنهش رجلاً حتى الموت
» سر القبض على لاعب الأهلي السابق
» القبض على فنان شهير بتهمة اغتصاب فتاة
» مدرب الأهلي: قد نضم صفقات جديدة خلال ساعات
» رسالة الرعب .. هذا آخر ما كتبه لاعب "كارديف" المختفية طائرته لأصدقائه
» شاهد .. عضلات تامر حسني المفتولة تثير الجدل في وسائل الإعلام
» شاهد .. فيديو نادر لسناء جميل: يوسف شاهين "بِجِح" وفاكر نفسه عبقري
» سوق السيارات في حالة ركود تام الآن
» شاهد: وصلة رقص نارية لـ"جوهرة" على الهواء
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار «مرسيدس»

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك