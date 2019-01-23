بالأسماء.. حكام مباريات الجولة الـ20 بالدوري

23 يناير 2019 - 09:25 ص

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 على النحو التالى:

مباراة حرس الحدود والجونة، يديرها تحكيمًا الحكم محمد عادل ويعاونه هاني العراقي وإيهاب فخري، ومصطفى الفقاص حكمًا رابعًا، وكل من مبروك نبيل ومحمد عمارة حكمًا خامسًا.

وفى مباراة سموحة وإنبي يديرها محمود ناجي ويعاونه محمود عبد السميع وشهاب راشد، وأحمد ناصر حكمًا رابعًا، وكل من أحمد العدوي وإبراهيم محجوب حكمًا خامسًا.

ويدير مباراة الإنتاج الحربي والداخلية، الحكم محمود البنا ويعاونه وائل شعبان وأحمد الفار، وقطب حسن حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبد العزيز ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.