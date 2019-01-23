أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

23 يناير 2019 - 09:19 ص

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، فى التعاملات الصباحية، بينما استقر سعره في 9 بنوك أخرى.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع وفى البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي استقر عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنكي الإسكندرية، والبركة، عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.