» سر القبض على لاعب الأهلي السابق

أحمد عادل شعبان
ألقت قوات الأمن بجنوب أفريقيا القبض على باكاماني ماهالامبي - لاعب الأهلي السابق وصن داونز حاليا - بتهمة القيادة بسرعة جنونية.
و وجهت الشرطة تهمة "تعريض حياة المواطنين للخطر" و "القيادة بسرعة كبير" إلى "ماهالامبي" ، وتم توقيفه والتحفظ على السيارة ، حسب صحيفة "سيتزين" الجنوب أفريقية.
وأُجري للاعب اختبار كحول ، وثبت عدم تناول اللاعب لآية مواد كحولية وبناء عليه تم الإفراج عنه بعد اعتذاره عن الواقعة والتعهد بعدم تكرارها.
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