» مدرب الأهلي: قد نضم صفقات جديدة خلال ساعات

أحمد عادل شعبان
ألمح الكابتن محمد يوسف - المدرب العام للنادي الأهلي - إلى احتمالية قيام فريقه بالتعاقد مع صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة .
وقال "يوسف" خلال مداخلة مع برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم فايق" عل قناة "النهار": "قد نضم صفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية ، و وارد أيضًا ألا نضم أحدًا".
وأضاف: "العمل في هذا الملف يجري على قدم وساق ولن نستطيع الإعلان عن أية مفاوضات لكن قد تجدنا قمنا بضم لاعبين جدد قبل غلق باب القيد".
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