» مدرب الأهلي: قد نضم صفقات جديدة خلال ساعات

23 يناير 2019 - 08:39 ص

ألمح الكابتن محمد يوسف - المدرب العام للنادي الأهلي - إلى احتمالية قيام فريقه بالتعاقد مع صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة .



وقال "يوسف" خلال مداخلة مع برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم فايق" عل قناة "النهار": "قد نضم صفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية ، و وارد أيضًا ألا نضم أحدًا".



وأضاف: "العمل في هذا الملف يجري على قدم وساق ولن نستطيع الإعلان عن أية مفاوضات لكن قد تجدنا قمنا بضم لاعبين جدد قبل غلق باب القيد".



