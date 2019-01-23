» رسالة الرعب .. هذا آخر ما كتبه لاعب "كارديف" المختفية طائرته لأصدقائه

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كارديف سيتي

سالا

كشفت صحيفة "ليكيب" الفنرنسية تفاصيل آخر رسالة كتبها إيمليانو سالا - لاعب كارديف الإنجليزي - لأصدقائه قبل اختفاء طائرته من على الرادار.

وقالت الصحيفة إن "سالا" أرسل لأصدقائه عبر تطبيق "واتساب" رسالة متشائمة قال فيها: ""الطائرة قد تتحطم إلى أجزاء، إذا لم تسمعوا شيئًا مني خلال ساعة ونصف الساعة فهذا معناه أن التحطم حدث".

وكانت وسائل إعلام فرنسية أكدت أن طائرة خاصة تحمل شخصين أحدهما "سالا" المنتقل حديثا إلى "كارديف سيتي" اختفت من على الرادار وفٌقد الاتصال بها.

وكان سالا انتقل إلى كارديف سيتي خلال انتقالات الشتاء الجارية قادما من نانت الفرنسي، حيث تواجد في فرنسا من أجل توديع زملائه قبل الانضمام لناديه الجديد

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