شاب ينتحر بعد طلاق زوجته ويترك لها رسالة مؤلمة .. هذا نصها

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شاب ينتحر

شاب ينتحر من أجل زوجته

أقدم شاب عشريني من محافظة الفيوم على الانتحار بالسم بعد إصرار زوجته على الطلاق بسبب خلافات مادية بينهما .

وكان اللواء خالد شلبي - مدير أمن الفيوم - تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم يفيد العثور على جثة "حسام . ح" - 28 سنة - مسجاة على ظهرها ومرتدية كامل ملابسها بمنطقة المسلة بالفيوم.

وكشفت التحريات التي قادها ضباط المباحث أن خلافات مالية وقعت بين الزوج و زوجته بسبب تعثره ماليا وعدم قدرته على الإنفاق تسببت في إصرار الزوجة على طلب الطلاق وهو ما أثر على الحالة النفسية للشاب المنتحر مما جعله يقدم على شرب كمية كبيرة من السم.

وأشارت التحريات إلى أن الزوج ترك بجواره رسالة قال فيها إنه قرر الانتحار حتى تستريح منه زوجته التي أحبها لكنها غدرت به لمجرد أنه واجه بعض الأزمات المالية.

جرى نقل جثة الزوج لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة البندر التي تتولى التحقي

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