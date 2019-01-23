سر كشفه رضا عبد العال على الهواء لكن المذيع أوقفه: هوب هوب هوب

23 يناير 2019 - 07:08 ص

اضطر الإعلامي إبراهيم فايق - مقدم برنامج "نمبر وان" على شاشة النهار - لإيقاف الكابتن رضا عبد العال بسبب حديثه في أمور بدت للأول غير لائقة .



وبدأ الحديث برهان بين "فايق" و "عبدالعال" على ما سيحققه منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا المقبلة ، حيث يرى "عبد العال" أن منتخبنا لن يحصل على البطولة بينما يرى "فايق" أن المنتخب سيفوز بالبطولة.



وقال "فايق" في الحلقة: "أنت عارف إن (إيهاب جلال) دفيع (يحب دفع الأموال) ، وعشان كدا أنا حتراهن معاك ولو خسرت إيهاب جلال هو اللي هيدفع بدالي".



فرد "عبد العال" قائلًا: "طالع مريش" .. فقال "فايق" : "أيوة" .. فعاد "رضا عبد العال" وقال: "من السفرية اللي فاتت" .. فقاطعه "فايق" قائلًا: "هوب هوب هوب".



ولم يُعرف ما إذا كان "إيهاب جلال" المقصود هو مدرب المصري أم شخص آخر".



