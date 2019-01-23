  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:24 ص
بحث متقدم
الشاب

شاب ينتحر بعد طلاق زوجته ويترك لها رسالة مؤلمة .. هذا نصها

أرشيفية

مفاجأة يشيب لها الولدان فجرتها ذابحة ابنها بـ"فندق" في التحقيقات

معز مسعود

شاهد .. معز مسعود ينشر صورة لشيري عادل ويوجه لها رسالة .. ماذا قال؟

رضا عبد العال

سر كشفه رضا عبد العال على الهواء لكن المذيع أوقفه: هوب هوب هوب

آل الشيخ

رسالة "تحدي" من تركي آل الشيخ إلى رئيس الزمالك

الراقصة جوهرة

الراقصة جوهرة تكشف تفاصيل مثيرة عن القبض عليها

جثة

تفاصيل مقتل مواطن حاول إنقاذ سيدة قبطية من التحرش

طارق عامر محافظ البنك المركزي

هذا هو موعد استلام الدفعة الخامسة من قرض "النقد"

تامر أمين

رسالة نارة من تامر أمين لـ"الشرطة" في عيدها

السيارات

"شعبة السيارات" تفجر مفاجأة مدوية عن الأسعار

شاهد .. عضلات تامر حسني المفتولة تثير الجدل في وسائل الإعلام

الصفحة الأخيرة

عضلات تامر حسني
عضلات تامر حسني

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

انفجار هاتف «آيفون» الجديد يثير غضب عملاء «أبل»

#

نادية الجندي: أنا حلوة وصغيرة وأقدر أتجوز

#

نقيب الصحفيين ينفي وقف قيد جريدة "الميدان"

#

فاطمة عيد تكشف مفاجأة لجمهورها قريبًا

عضلات تامر حسني

تساءلت العديد من الصحف عن أسباب ظهور المطرب تامر حسني بعضلات مفتولة تشبه تلك التي يمتلكها لاعبوا كمال الأجسام .

لكن تامر تدارك الأمر سريعا ونشر صورته الجديدة عبر حسابه بـ"انستجرام" ، وعلق قائلًا: "استعدادات قوية لفيلمي الجديد.. إن شاء الله فيلم مختلف ومحطة جديدة في حياتي السينمائية من حيث التمثيل والمضمون والصورة مع نجوم العمل الكبار والمخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق".

وكان تامر حسني حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بفيلمه "البدلة" الذي طُرح نهاية العام الماضي ، وشاركه البطولة الفنان أكرم حسني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. عضلات تامر حسني المفتولة تثير الجدل في وسائل الإعلام
» شاهد .. فيديو نادر لسناء جميل: يوسف شاهين "بِجِح" وفاكر نفسه عبقري
» سوق السيارات في حالة ركود تام الآن
» شاهد: وصلة رقص نارية لـ"جوهرة" على الهواء
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار «مرسيدس»
» صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله
» "الزراعة" تكشف حجم إنتاج "البيض" في مصر
» غارة إسرائيلية على موقع لـ"حماس" شمالي قطاع غزة
» "أمازون" العلامة التجارية الأغلى في العالم
» «بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك