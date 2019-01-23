» شاهد .. فيديو نادر لسناء جميل: يوسف شاهين "بِجِح" وفاكر نفسه عبقري

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سناء جميل
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو نادرًا للفنانة الراحلة سناء جميل تكشف فيه أسباب خلافها مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

وقالت "سناء" في برنامج "ساعة صفا" الذي كانت تقدمه الإعلامية صفاء أبو السعود: "علاقتي بيوسف شاهين مش كويسة لأن مرة أحد النوادي طلب يشوف فيلمي (فجر يوم جديد) .. وكان الفيلم دا نسخته عنده .. راح هو جاب فيلم (إسكندرية ليه) وعرضه بدل فيلمي ".

وأضافت: "مرة تانية كان بيعمل فيلم اسمه (وداعا بونابارت) وكلمني وقالي عايزك معايا في الفيلم .. قولتله طيب ابعتلي السيناريو فمردش .. وبعدها لقيته باعتلي دور ملخصه إني هعدي من الرصيف دا للرصيف دا .. قابلته بعدها وقولتله (أما إنك بجح بشكل) .. كيف تجرؤ .. والزمن أثبت أهو لأن فيلمه الجديد دا كل خمس دقايق بيعملوله إعلان ومع ذلك اتشال من السينمات وخسر خسارة فادحة ".

وأردفت: "الناس بتقول إن أفلامه مبتتفهمش .. وأنا كمان مش بفهمها ولا بحبها لأنه بيعملك (غلوشة) وفاهم إن دي عبقرية .. الفن مرآة المجتمع .. إذن وريني المجتمع اللي أنت عايز توريهولي .

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