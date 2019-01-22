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وزير التموين يكشف حقيقة إلغاء الدعم

الحياة السياسية

وزير التموين
وزير التموين

المصريون ـ متابعات

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صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بأن هناك دورًا كبيرا لوزارة التموين، ليس فقط بخصوص بطاقات التموين، ولكن أيضًا، توفير السلع الأساسية؛ لأنها تقلل من عجز الموازنة، وكذلك تقليل التضخم الذى يعد أخطر ما يحدث فى عملية الإصلاح وتقليل الدين الخارجى.
أضّاف “المصيلحى”، خلال الندوة التي يعقدها حزب الوفد، يوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص مليار و700 مليون دولار ساهم فى توفير السلع الأساسية، مشيرًا إلى أنه يرسل تقرير أسبوعي إلى الرئاسة، ورئاسة الوزراء حول الموقف من المخزون الاستراتيجي للسلع.
أشار وزير التموين، إلى أنه لن يتم إلغاء الدعم على الإطلاق، لأن الدعم أحد الآليات الأساسية والهامة لتحقيق الأمن الغذائى والعدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات للمستفيدين ليس بها أي أخطاء، وذلك بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والإنتاج الحربي، وبالتالي لن يكون هناك أي أخطاء مقبلة بشأن تنقية بطاقات التموين، مُضيفًا: “وسنضمن وصول الدعم للمستحقين”.
أكد “المصيلحي” أنه لا مساس بحق المواطن في الدعم في “مليم” واحد، مشيرًا إلى أن مستوى الرغيف البلدي، أفضل من الرغيف السياحي، حيث إن المخبز الذي يقلل من جودة التصنيع ويتم ضبطه، يخصم نصف حصته وإذا تكرر الأمر يتم غلقه لمدة شهر، مشددًا على العمل داخل الوزارة مستمر لضمان وصول الدعم للمستحقين .

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